Foment anuncia la seva oposició frontal a un augment d'impostos «indiscriminat»

Foment del Treball ha anunciat que s'oposarà "frontalment" a un increment d'impostos per a la reconstrucció que sigui "indiscriminada i confiscatòria" presa unilateralment pel govern espanyol sense diàleg amb els agents econòmics. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat "un pressupost equilibrat, seriós i consensuat".Josep Sánchez Llibre ha reclamat al govern espanyol que no adopti decicions en política fiscal de manera "unilateral" i ha afirmat que els diners de la recuperació econòmica després de la pandèmia no han de sortir dels impostos, sinó de la lluita contra el frau i l'economia submergida.La patronal catalana ha expressat el seu suport a l'Acord per la Reactivació i l'Ocupació, signat per govern, empresaris i sindicats, que considera que pot ser un impuls a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació. Demana en aquesta línia l'activació de les diferents taules de negociació, en especial el Pacte per la Indústria, la transició verda del conjunt de sectors productius i l'economia circular, com la formació i la reincorporació a les empreses dels treballadors afectats pels ERTO.Sánchez Llibre ha informat dels treballs de la Mesa de l'Automoció i Mobilitat de Foment a Catalunya, que aplega més del 95% del sector econòmic de Catalunya, i s’han fet al voltant de quinze reunions de treball. S'ha confessat esperançat en el gran objectiu, que és "preservar l'ecosistema industrial de l'automòbil, si és possible de Nissan, o d'unes altres indústries substitutòries".El líder patronal ha demanat a administració, Nissan i sindicats que continuin les seves negociacions obrint més espais d'entesa per arribar a un acord. No ha volgut donar detalls, però ha explicitat que les converses dins de la mesa creada per Foment van "en la bona direcció", que ell està "esperançat" i que "hi ha grans possibilitats", destacant la qualitat de la Zona Franca com a gran seu industrial.Aquest dilluns es reunirà l'assemblea de Foment i amb aquest motiu Sánchez Llibre ha comparegut amb el secretari general, David Tornos. La junta presentarà el compte de resultats del 2019. Després de diversos anys de pèrdues, l'entitat ha equilibrat pràcticament els seus resultats. Sánchez Llibre ha fet una valoració positiva de la seva gestió, destacant una "modernització de les estructures de la casa", el creixement de l'entitat amb noves incorporacions i un augment de la capacitat d'influència de Foment.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor