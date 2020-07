«Els sanitaris de Lleida no hem tingut temps de recuperar-nos emocionalment»

El personal sanitari de la regió sanitària de Lleida s'ha reactivat contra el Covid-19 després dels rebrots i el confinament de la comarca del Segrià , que afecta la meitat de la població de la demarcació. En declaracions a, metges i infermeres asseguren que la situació d'aquest juliol té poques similituds amb la del març, per bé que alerten d'un factor que els hi està passant factura: "Emocionalment estem tocats, no hem tingut temps de refer-nos a nivell mental", asseguren. "Si físicament podem estar al 100%, psíquicament estem al 60", apunten.Tot i això, diuen que s'està en un millor escenari a nivell d'experiència per combatre el virus i en base al material i medicaments que s'utilitzen per fer-lo remetre. "Ara en sabem més que fa quatre mesos i tenim més capacitat per tractar la malaltia", expliquen els sanitaris, que admeten que no s'esperaven una reactivació del virus tan ràpid després de l'entrada a la fase de represa.Els sanitaris posen també l'accent en el canvi de perfil dels pacients que arriben als hospitals lleidatans. "Ara son més joves i amb una simptomatologia més lleu, però això no vol dir que no s'hagin d'ingressar persones".En els darrers dies el nombre de pacients que han estat ingressades als hospitals són 49, i sis més a la UCI. Els brots de contagis a la regió sanitària de Lleida ha provocat un augment de la corba de contagis com mai no s'havia vist al territori des de l'inici de la pandèmia, però aquestes xifres contrasten amb les poques defuncions registrades en aquest darrer mes: només dues persones han mort per Covid-19.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor