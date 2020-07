Inauguren la restauració del conjunt monumental del turó de Tagamanent

Aquest matí hem inaugurat la restauració del conjunt monumental de Tagamanent, al @montseny, que hem fet conjuntament amb #SPALdiba pic.twitter.com/jACrtgIfzB — Xarxa de Parcs Naturals (@xarxadeparcs) July 5, 2020

Aquest diumenge s'ha inaugurat la restauració dels últims treballs de restauració del conjunt monumental del turó de Tagamanent (Vallès Oriental), al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Es tracta del final de les diverses obres que s'han fet entre 2010 i 2019 pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) i l’Oficina d’Acció Territorial d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.El conjunt monumental de Tagamanent, que és Bé Cultural d’Interès Nacional, es troba situat sobre un turó de la banda occidental del Parc Natural del Montseny. Està format per l’església de Santa Maria, el cementiri, les ruïnes de la rectoria, la plaça, l’antic ajuntament i les restes d’un hostal.La seva situació estratègica va fer que tingués un ús continuat com a centre de control primer, i com a nucli municipal i religiós després, fins a les primeres dècades del segle passat. Durant la Guerra Civil l’església va ser incendiada. Anys després, la difícil accessibilitat va fer que s’abandonessin les edificacions i que comencés la seva degradació gradual.La Diputació de Barcelona va adquirir el conjunt monumental l’any 1974, juntament amb els masos del Prat, el Passanell, el Bellver, les Planes i Cal Petit, situats a l'entorn. L’any 1977 va declarar tota aquesta zona Reserva Natural i, anys després, va esdevenir Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Des dels anys 80 la Diputació hi ha desenvolupat diverses actuacions que ha permès la investigació històrica i l’excavació arqueològica pel coneixement del monument, la seva consolidació i restauració, així com la l’adequació a les visites públiques.El desembre de 2010 es va redactar el Pla director del conjunt monumental, que abraça tant el conjunt monumental del turó, com el seu entorn immediat amb el que conformà l’anomenat Parc Etnològic de Tagamanent. El juliol de 2014 l'SPAL va redactar el Projecte bàsic i executiu de restauració de l’església de Santa Maria i de consolidació i adequació de les construccions annexes en el conjunt monumental. Les obres s’executaren entre 2016 i 2018.A l’acte inaugural, al que hi han estat convidats els veïns de la zona. Hi han intervingut el diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín; l’alcalde de Tagamanent, Ignasi Martínez; el director del Parc Natural, Lluís Martínez; i els tècnics responsables de la restauració, José Luis Sanz, Cecília Sanjurjo i Montserrat Torras. També hi han assistit diversos regidors i representants de pobles de la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor