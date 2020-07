El Govern creu que el confinament del Segrià podria durar més de dues setmanes

Interior i Salut preveuen que el confinament de la comarca del Segrià pugui allargar-se fins a dues setmanes. El conseller Miquel Buch ha explicat que, coneixent com evoluciona el virus, es treballa amb una perspectiva temporal d'uns "10 o 15 dies" i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que aquest termini es podria ampliar.En aquest sentit ha apuntat que s'estan registrant contagis comunitaris i que, per tant, no es descarta fer més llarg el confinament. Vergés recomana a la població que redueixi els contactes i la vida social, encara que no creu que la situació hagi d'aturar l'activitat laboral i econòmica de la zona. Sobre els casos de la Segarra, Vergés ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que la situació està "estable".Per ara les entrades i sortides de la comarca del Segrià estan prohibides de forma definitiva i només es permeten per motius laborals o de força major. També es podrà fer ús del certificat d'autoresponsabilitat, que serà obligatori a patir de dimarts.

