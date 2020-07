Montilla defensa que el seu fitxatge per Enagás és «legal i factible»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha comparegut aquest dilluns a la comissió d'afers institucionals del Parlament per defensar la seva incorporació al consell d'administració d'Enagás . El dirigent socialista ha argumentat que la seva decisió de compaginar la seva tasca a l'oficina d'expresident amb el càrrec de conseller delegat d'una empresa de l'Ibex és compatible perquè així ho estableix la llei i que una no interferirà en l'altra. "No he utilitzat ni utilitzaré mitjans públics per a la meva activitat privada. Els que diuen el contrari, menteixen", ha assegurat.Montilla ha recordat que fa 14 anys que va deixar de ser ministre d'Indústria, quasi 10 que ja no és president de la Generalitat i un any que va renunciar a l'acta de senador. A més, ha avançat que ja ha formalitzat la petició per deixar de cobrar la retribució d'expresident, tal i com ho estableix la llei, perquè passarà a cobrar una retribució -més elevada- d'Enagás. Ha argumentat que el càrrec de delegat l'ha acceptat per quatre motius: perquè la figura és com a conseller independent i amb vocació de respondre "a l'interès general de la societat", per la seva "experiència i coneixement de l'activitat" tot i no ser ni enginyer ni financer, perquè ho permet la llei i perquè considera que és "factible" compaginar aquesta responsabilitat amb la tasca d'expresident.De fet, sobre la compatibilitat legal, ha recordat que la modificació que es va fer l'any 2015 de la llei que regula l'estatut dels presidents no va contemplar una incompatibilitat que el privi d'assumir el càrrec a Enagás. També ha posat sobre la taula que Podem ha presentat iniciatives parlamentàries a nivell estatal per prohibir les portes giratòries on estableix un termini de cinc anys a la finalització del càrrec públic per assumir un càrrec societari. Ell, ha recordat, ha superat aquest termini amb escreix."Ningú pot imposar pretesos manaments morals en una societat democràtica. L'ètica emana de les normes que fan els que hem elegit per a aquesta funció", ha defensat l'expresident. A més, ha argumentat que, si en comptes de fitxar per Enagás hagués apostat per incorporar-se, per exemple, a una consultoria, es disposaria de "menys informació" sobre la seva retribució. "Hi ha prejudicis que hauríem de començar a superar sobre les empreses cotitzades", ha assegurat.També ha fet referència a la seva situació personal. Ha recordat que, a diferència de Jordi Pujol i Pasqual Maragall, els presidents de la Generalitat posteriors han abandonat el càrrec abans dels 65 anys. Ha subratllat també com se'l va acusar de "rebaixar la dignitat" de la figura d'expresident quan va decidir ser senador. "Sóc expresident de la Generalitat independentment del reconeixement i prerrogatives que m'atorga la llei. Penso seguir exercint. Amb més o menys reconeixement institucional, ningú pot impedir que ho faci", ha conclòs.

