​Mor Ennio Morricone, un dels grans compositors de la història del cine

El compositor Ennio Morricone ha mort a l’edat de 91 anys a la clínica Biomedico de Roma, on es trobava ingressat feia uns dies, després de patir una fractura de fèmur per una caiguda. El mestre és cèlebre per les seves composicions per a pel·lícules.Pare de més de 500 bandes sonores de films com La misión, Los Intocables d’Eliot Ness, El bueno, el feo y el malo, o Novecento, està considerat un dels grans compositors de la història del cine. El passat 5 de juny va ser guardonat amb el premi Princesa d’Astúries. Va guanyar el seu primer Oscar fa quatre anys, per la música de Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.El funeral del compositor es portar a terme de manera privada "amb respecte al sentiment d'humilitat que sempre han inspirat els actes de la seva existència", segons ha informat l'advocat de la família. Ha afegit que el mestre "ha mantingut fins a l'últim moment la dignitat".Us deixem amb algunes de les seves composicions:

