El Barça esclata contra el VAR: «Sembla que sempre afavoreix el mateix»

🎙 @jmbartomeu: “A la millor Lliga del món el VAR no està a l’alçada. És poc equitatiu i sembla que sempre afavoreix el mateix” pic.twitter.com/i6BQLrR7Kx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 5, 2020

El regate de @3gerardpique con la pregunta:

-¿Qué significaba el gesto que hacías con el gol anulado a Messi? "No me acuerdo, no sé..."

-¿Sonreías de manera irónica? "No me acuerdo"

-No hace mucho que ha sido ese gesto: "No sé de qué me estás hablando 😀" #VolverEsGanar pic.twitter.com/EfE8uo0C2t — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 5, 2020

El VAR va tenir un nou episodi polèmic aquest diumenge en el partit entre l'Athletic i el Madrid, disputat a San Mamés. El sistema de videoarbitratge va decretar penal favorable als blancs i, un minut després, no va entrar a valorar una jugada molt similar a l'àrea contrària. Les decisions del VAR favorables al Madrid s'han anat repetint des del retorn de la competició, fet que ha provocat les queixes del barcelonisme, que veu com se li escapa la Lliga en aquest tram final.En aquest sentit, el president Josep Maria Bartomeu va fer un pas endavant per criticar el VAR públicament, amb un missatge que els comptes oficials del club també van compartir a les xarxes socials: "Em sap greu perquè és la millor lliga de el món, però el VAR no està donant l'altura. És poc equitatiu després del confinament, sembla ser que sempre s'afavoreix el mateix", va etzibar.Abans, Gerard Piqué va mostrar els seus dubtes sobre els àrbitres des de la gespa amb un gest irònic mentre es revisava un possible fora de joc mil·limètric d'Arturo Vidal en un gol que van acabar anul·lant a Leo Messi. Al final del partit, el central català va negar recordar el gest amb un somriure.

