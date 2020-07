Mor l'actriu Carme Contreras

Benvolguts i benvolgudes.

Per encàrrec de la família he de comunicar-vos la pèrdua de la gran actriu CARME CONTRERAS

Una vida dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge.

Se’ns en va una gran actriu i una millor persona.

Et trobarem a faltar Carme! Vola i descansa! pic.twitter.com/9bIF2EqfDi — Roger Peña Carulla (@LoPenya) July 6, 2020

L'actriu Carme Contreras ha mort als 87 anys. Així ho ha anunciat l'actor i director Roger Peña a Twitter, on ha destacat la seva vida "dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge". "Se'ns en va una gran actriu i una millor persona", ha lamentat.Contreras, nascuda a Saragossa, ha tingut una trajectòria extensa en el camp de la interpretació, amb més de 70 anys en el sector. Durant la dècada dels 50, va aparèixer en les pel·lícules La forastera i El hombre que veía la muerte, i en teatre també va participar en diverses obres, com La ferida lluminosa o No és mai tard...si s'arriba d'hora.Un dels papers que van popularitzar més l'actriu va ser el de Roser a la mítica sèrie de TV3 El cor de la ciutat. A més, va treballar per Berlanga a Plácido i durant la seva llarga trajectòria també com a dobladora va posar veu a E.T.

