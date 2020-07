Els jugadors de l'Athletic esclaten contra el VAR i el Reial Madrid

No se puede decir que uno es intencionado y otro no! Porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso, en ningún momento veo posible que llegue el antes al balón que yo! Si uno se pita el otro también! El Var se esta cargando el fútbol! pic.twitter.com/LjbZv4ElcJ — Daniel Garcia (@danigarcia16) July 5, 2020

Nova polèmica pel VAR i l'arbitratge a la lliga espanyola de futbol. Diversos jugadors de l'Athletic Club han protestat aquest diumenge a través de les xarxes pel penal xiulat en contra seu, que ha permès la victòria del Reial Madrid, i la negativa de xiular-ne un altre a favor seu en una jugada amb Sergio Ramos.Dani Garcia i Iñaki Williams han estat dos dels futbolistes del club basc que s'han pronunciat a través de Twitter després de veure les imatges de les dues jugades, tant la que genera el penal a favor del Madrid com el no xiulat.Garcia protagonitza el primer i carrega contra la decisió arbitral. Williams es fa ressò de la imatge més destacada del partit, on es veu Ramos trepitjant a un rival, sense que es xiulés penal per part del VAR. El Reial Madrid segueix liderant la classificació de la Lliga, guanyant set victòries consecutives des del retorn de la pandèmia, protagonitzant diverses polèmiques.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor