Els estudiants de Ponent podran fer la selectivitat a Lleida però hauran d'acreditar el motiu del desplaçament

Els estudiants de Ponent que havien de fer les proves de la selectivitat a Lleida finalment podran fer-les a una de les nou seus de la capital tal com estava previst. Així ho ha anunciat la Secretaria d'Universitats i Recerca l'endemà que es decretés el confinament perimetral del Segrià i el Govern valorés com podien fer les proves els residents fora la comarca.Aquests estudiants hauran d'acreditar el motiu del seu desplaçament i hauran de portar la declaració d'autoresponsabilitat. També hauran de presentar un comprovant a mesura que s'han matriculat a les proves, on hi consten els horaris i la seu assignada.Segons la Secretaria, els tècnics del Procicat han confirmat que és compatible la mobilitat dels estudiants afectats amb el confinament perimetral establert des del dissabte. El Procicat ha valorat que les mesures de prevenció i seguretat previstes per a les proves a Catalunya són suficients per prevenir el risc de contagi i evitar la propagació del coronavirus.Aquestes mesures es basen en la distància social de seguretat, l'ús de mascareta i la higiene de mans. A més, s'apel·la a la responsabilitat social dels participants perquè ningú vagi al centre assignat si té símptomes de Covid-19 o si està en quarantena domiciliària.La comissió organitzadora de les PAU recorda als alumnes que hauran d'anar directament a la seu de la prova i, un cop finalitzat l'examen, hauran de tornar directament al municipi de residència. Són 1.694 els alumnes que tenen assignada alguna de les nou seus d'examen de Lleida, sobre un total de 39.904 a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor