L'Espanyol pot certificar el seu descens a Segona contra el Barça i al Camp Nou

Els pitjors malsons per al RCD Espanyol es comencen a fer realitat. L'equip blanc-i-blau no aixeca el cap a la Lliga i torna a encaixar una derrota, aquest diumenge contra el Leganés (0-1), en la lluita agònica per intentar evitar el descens a la Segona Divisió.El conjunt liderat per Rufete només ha certificat derrotes des de la tornada pel coronavirus i és cuer de la classificació, a més de 10 punts de la salvació -a falta que es completi tota la jornada-.L'Espanyol pot certificar el descens a Segona en el pitjor escenari possible per als seus socis i aficionats: aquest dimecres, contra el Barça i al Camp Nou. Si els de Rufete no aconsegueixen una victòria, baixaran matemàticament a la categoria inferior del futbol espanyol.

