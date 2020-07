Detingut al País Valencià un home per abusar presumptament de la neta de sis anys de la seva parella

Agents de la policia espanyola han detingut a València un home de 42 anys per presumptament abusar sexualment de la néta de la seva parella, una nena de sis anys, quan la petita quedava a la cura de la seva àvia.Les investigacions es van iniciar en tenir coneixement els policies que una menor, aparentment, estava sent víctima d'abusos sexuals per part de la parella de la seva àvia, que es quedava a càrrec de la seva néta mentre la mare treballava.Els agents van descobrir que el sospitós presumptament aprofitava mentre jugava a l'amagatall amb la menor per abusar sexualment d'ella, amb tocaments de les parts íntimes de tots dos. L'home, presumptament, va demanar a la menor que no li expliqués res del que havia passat a la seva àvia, ja que aquesta s'enfadaria.A conseqüència de les investigacions, els agents van descobrir la identitat del sospitós, que després de conèixer que estava sent buscat per la policia, es va presentar a les dependències policials, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals. El detingut, sense antecedents policials, va passar ahir a disposició judicial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor