Un noi de 19 anys, detingut per agredir sexualment una menor de 17 en un portal de Lloret de Mar

L'agressió s'hauria produït quan la menor va haver de tornar al bloc d'apartaments on s'allotja per un descuit cap a les deu del vespre. Va ser aleshores quan el jove turista de 19 anys i de nacionalitat alemanya hauria agredit sexualment la noia al portal de l'edifici. Minuts més tard van arribar les amigues de la víctima que van començar a caminar buscant ajuda fins que es van topar amb el veí de Lloret que les va ajudar i va trucar a la Policia.Des de l'Ajuntament expliquen que esperaran a saber la decisió que es prengui per part del jutge de guàrdia en relació al detingut, abans de fer cap acte en concret. El consistori va facilitar atenció psicològica a la víctima.Aquest dijous, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a un detingut per una agressió sexual a Salt (Gironès). Tal i com va avançar l'ACN, l'arrestat va atacar la víctima quan entrava a casa seva la nit de dimarts a dimecres. Un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112 cap a un quart de dues de la matinada i una patrulla de la Policia Local de Salt va arribar al lloc i va atendre a la víctima.L'atac va tenir lloc la matinada de dimecres al carrer Miquel de Palol de Salt. Segons fonts properes a la investigació, l'home va abordar la víctima per l'esquena, quan entrava a casa seva. La va empènyer, la va fer caure a terra i la va agredir sexualment. Després de perpetrar l'atac, va fugir corrents.