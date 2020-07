La Comissió Europea premia la moneda digital de Barcelona

La moneda digital de Barcelona, la REC (Recurs Econòmic Ciutadà), ha estat guardonada per la Comissió Europea amb el premi EIC Prize on Blockchains for Social Good, en la categoria d'inclusió financera.Segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta moneda ciutadana està present en 160 comerços i circula en els deu barris que formen la franja de l'Eix Besòs i que pertanyen als districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. El REC ha estat escollit entre 178 projectes de 43 països diferents i rebrà 200.000 euros que es destinaran a obrir el seu codi obert i a millorar el seu sistema tecnològic.

Segons el consistori, si la despesa pública es canalitza amb aquesta moneda, el seu impacte en l'economia local augmenta un 54% més que si es fa en euros. Durant la prova pilot del REC que es va fer el novembre del 2019, els comerços adherits van ingressar 5.559 recs de mitjana. Un 77% va declarar que va augmentar fins a un 10% el nombre de clients i un 66% va dir que les seves vendes havien augmentat fins a un 10% més.



El guardó que ha rebut el REC forma part de la iniciativa europea NGI, impulsada per la Comissió Europea, que té com a objectiu donar forma al futur de l'Internet com un ecosistema de plataforma interoperativa que encarni els valors europeus com la inclusió, la transparència, la privacitat, la cooperació i la protecció de dades.