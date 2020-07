El Japó crea un tren bala que fuig dels terratrèmols

El Japó ja està acostumat a conviure amb els terratrèmols, on allà són un fenomen bastant freqüent, i a força d'haver-los de patir que moltes de les estructures i equipaments que es fan allà ja venen adaptats als sismes. L'última estrena ha estat la d'un model de tren bala que pot fugir dels terratrèmols en cas d'emergència El recent estrenat model N700S pot funcionar de manera autònoma gràcies al sistema de bateries d'ió liti i per tant, malgrat hagi un tall d'energia, permet que el tren continuï funcionant de manera autònoma per fugir cap a un lloc segur. A més que també té la capacitat d'aturar-se en cas de necessitat.

