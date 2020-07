Aragonès assegura que el confinament del Segrià va ser una «decisió d'equip» del Govern

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, afirma que el confinament de la comarca del Segrià va ser una "decisió d'equip" de l'executiu català. Assegura que totes les mesures que s'han anat adoptant per fer front a la pandèmia de la Covid-19 s'han pres de forma "conjunta i consensuada" a través del Procicat, "que és l'òrgan que està gestionant aquesta crisi".Ho ha dit a les portes del centre penitenciari de Lledoners, després de reunir-se amb Oriol Junqueras i Raül Romeva, i que l'alcalde de Lleida Miquel Pueyo hagi lamentat que se'ls informés amb poc marge de temps i que li va trucar Aragonès en lloc del president Quim Torra.Així mateix, Aragonès ha remarcat que en una situació d'emergència sanitària com la del coronavirus, els passos a seguir es van decidint a mesura que es van rebent noves dades i es va disposant de tota la informació. "L'avaluació és continua", ha insistit.D'altra banda, preguntat per les declaracions que la consellera de Salut, Alba Vergés, va fer 24 hores abans de l'anunci del confinament del Segrià, en què va descartar aquesta mesura, Aragonès ha advertit que en una situació d'emergència els escenaris van canviant i es van adoptant decisions de forma progressiva. "Abans de prendre una decisió molt dura com és el confinament perimetral del Segrià, havíem de disposar de totes les dades i avaluar la situació de risc", ha explicat.El vicepresident ha fixat un horitzó de 14 dies per veure com evoluciona la pandèmia en aquest territori. "És important que a l'interior de la zona perimetrada es mantingui el distanciament, l'ús de mascareta i les mesures d'higiene", ha assenyalat.Aragonès que ha demanat que es compleixin al 100% aquestes indicacions "per no haver de prendre mesures més dures".