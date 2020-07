Un pacte entre el PSG-Neymar obre la porta al seu retorn al Barça

El futbolista Neymar i el Paris Saint-Germain (PSG) han arribat a un acord per facilitar el seu retorn el Barça en cas que el club ho tornés a provar. Tal com publica el diari As , aquest acord arriba desrpés que fracassés l'intent de repescar-lo l'estiu passat. Fa uns mesos, però, el PSG li va demanar màxim compromís fins al final de temporada, i a canvi li ho posaria fàcil si el FCB el volgués altre cop.Segons el diari esportiu, el PSG té programada la sortida d'una de les seves grans estrelles: Neymar i Mbappé. Per tant, tot sembla indicar que el retorn del brasiler al Barça està més a prop que lluny. El seu traspàs se situa al voltant de 170 milions d'euros, tot i que podria rebaixar-se si el PSG accepta que s'inclogui jugadors com Griezmann o Dembelé.

