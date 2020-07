Casado i Arrimadas reafirmen la seva aliança al País Basc i es proclamen l'única opció constitucionalista

Casado ha demanat el vot a aquells que van donar suport al PSOE i "se senten descontents" i als que van votar al PNB en altres comicis pensant que podien "representar les seves idees de centredreta" però que han vist que el "PNB sosté el govern més radical d'Espanya".La líder de la formació taronja ha dit que la coalició de PP i Cs s'ha fet per tal que "cap vot constitucionalista es quedi sense papereta que el representi i perquè no es perdi cap vot constitucionalista". Segons ella, "el constitucionalisme a Euskadi no té sostre" i ha posat d'exemple la victòria electoral de Ciutadans a Catalunya.Arrimadas ha defensat la coalició de PP i Cs perquè al País Basc hi ha "un govern que no representa ni treballa per tots els bascos i que distingeix entre "ciutadans de primera i de segona". "La bona gestió del nacionalisme és un mite", ha assegurat tot reivindicant la coalició com una "alternativa a l'amiguisme i a la corrupció".