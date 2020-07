Els nous casos de coronavirus a Barcelona augmenten un 47% en l'última setmana

Els nous positius per PCR de coronavirus a Barcelona s'han disparat l'última setmana. Segons dades de l'Agència de Salut Pública, del 29 de juny al 4 de juliol els casos detectats han crescut un 47% enfront de la setmana del 22 de juny al 28 de juny on la crescuda va ser del 7%.Segons recull Betevé , durant aquesta setmana almenys ja s'han confirma 132 positius, xifres que encara no s'acosten als 155 casos en 24 hores de Lleida , però que poden ser vistes com un avís. Tots els districtes de la ciutat, a excepció de Sant Martí que es manté estable, han patit un augment.El més preocupant és el de Sants-Montjuïc on, segons explica el mitjà local, s'han multiplicat per cinc els nous positius. Durant aquesta s'han confirmat 42 casos per cada 100.000 habitants, mentre l'anterior només eren vuit.Per darrere de Sants-Montjuïc va Sarrià-Sant Gervasi que els ha triplicat (20 casos per cada 100.000 habitants quan la setmana passada només en tenia set), i l'Eixample i Horta-Guinardó que els han duplicat. En el cas de l'Eixample es passa de tenir 10 casos per cada 100.000 habitants, a 20 i l'Horta-Guinardó de set a 14.Sant Martí es manté estable, amb vuit nou casos per cada 100.000 habitants, mentre Nou Barris és el districte amb el percentatge més baix: 5 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa les Corts és el districte on menys positius s'han detectat, set aquesta darrera setmana. A Gràcia vuit i Ciutat Vella nou.

