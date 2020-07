Sánchez remarca que una autonomia sola no hauria gestionat millor la crisi del coronavirus

Pedro Sánchez ha assenyalat que el que cal ara és "aprendre a conviure amb el virus" i fer les coses amb responsabilitat, però ha demanat que cal seguir cap a "la nova normalitat", per tal de poder recuperar l'economia. "No podem abaixar la guàrdia, s'han de fer les coses amb seguretat, però hem de recuperar els carrers, els comerços i les empreses per poder tornar a mirar endavant", ha remarcat.En un acte acompanyant Idoia Mendía a Bilbao, Sánchez ha tornat a treure pit de la gestió que ha fet el govern espanyol de la pandèmia "conjuntament amb les comunitats autònomes". En aquest sentit, el cap de l'executiu central ha recordat que les mesures adoptades pel seu govern han diferit de les que al seu moment va emprendre Mariano Rajoy en la crisi econòmica passada.Per tot plegat, el president del govern espanyol s'ha mostrat "orgullós" de la societat i considera que el seu executiu "ha estat a l'altura" del comportament dels ciutadans. "Hem donat resposta. Mai abans s'havien posat tants recursos per sortir de la crisi", ha assenyalat, mentre ha recordat la importància de mesures socials com l'ingrés mínim vital o els 16.000 milions d'euros no reemborsables que s'han posat a disposició de les comunitats autònomes.Un punt que Sánchez ha aprofitat per carregar contra el PP, ja que considera que ha intentat aprofitar la pandèmia per "desgastar el govern central". Finalment, el president espanyol ha cridat a la participació en les properes eleccions al País Basc i Galícia.