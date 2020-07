Mor un motorista en xocar amb un cotxe en la N-260 a Pont Bar

Un motorista ha mort aquest diumenge al matí en xocar frontalment contra un cotxe en el quilòmetre 208,5 de la carretera N-260 en Pont de Bar (Lleida), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.Tres patrulles de Mossos, dues dotacions de Bombers de la Generalitat, un helicòpter medicalitzat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre a la víctima.Amb aquesta col·lisió mortal, les causes de la qual encara estan sent investigades amb la carretera tallada, ascendeixen a 53 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, segons les dades provisionals de la xarxa viària interurbana de Catalunya.

