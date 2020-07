ERC tornarà a exigir l'amnistia i l'autodeterminació a la taula de diàleg amb l'Estat

Esquerra Republicana tornarà a portar les demandes d'amnistia, autodeterminació i independència a la taula de diàleg amb l'Estat. Després de visitar Oriol Junqueras i Raül Romeva a la presó de Lledoners, el coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, ha assegurat que cal trobar una sortida política al conflicte, sobretot ara que s'acosta l'any de la sentència."Instem a l'Estat a què mogui fitxa per trobar una sortida política a través de la negociació", ha reclamat Aragonès a les portes del centre penitenciari i ha tornat a pressionar a l'executiu espanyol perquè articuli una resposta. "De moment desconeixem la proposta, quina és l'alternativa de l'Estat a l'autodeterminació?", ha preguntat l'home fort d'ERC.En aquest sentit ha tornat a exigir l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats, recordant que afronten les negociacions amb el govern espanyol "amb les mans lligades a l'esquena perquè els lideratges estan a l'exili o la presó".Pel que fa a l'horitzó de les futures eleccions al Parlament de Catalunya després que Torra hagi parlat de l'octubre com a possible data, Aragonès ha assegurat "que les urnes no ens fan por" i que estan "preparats" per concórrer-hi quan sigui.Respecte a com s'ha gestionat el confinament de la comarca del Segrià, en què a l'inici el Govern afirmava que no caldria fer-ho i en menys de 24 hores va acabar decretant-lo, Aragonès ha defensat com s'ha pres la decisió."Davant d'una emergència sanitària les mesures es prenen així com vas tenint la informació i aquesta no es va prendre fins a tenir totes les dades", ha afirmat el vicepresident de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor