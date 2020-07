Una operació per la venda de mascaretes no homologades també esquitxa el País Valencià

La segona fase de l'operació Coronafarma, que es va detectar a l'abril a Àvila, s'ha estès a Madrid i al País Valencià, amb tres detinguts i quatre investigats per la venda de milers de mascaretes no homologades procedents de la Xina.Concretament, les detencions es van produir a Candeleda (Àvila), Madrid i Riba-roja de Túria (País Valencià) amb l'acusació de ser presumptes autors dels delictes d'associació il·lícita, contra la salut pública, blanqueig de capitals i contra la propietat industrial. Dels tres detinguts i quatre investigats, cinc són de nacionalitat xinesa, tal com informa la Guàrdia Civil.Després de la primera fase a l'abril, en la qual ja hi va haver detencions, els investigadors de la Guàrdia Civil van aconseguir identificar els encarregats de la importació i distribució de les mascaretes no homologades.El procediment que feien servir era adquirir les mascaretes de la Xina per després enviar-les a València, des d'on s'iniciava la distribució i la venda per tot el territori.L'operació Coronafarma es va descobrir a l'abril, quan la Guàrdia Civil va intervenir i retirar del mercat més de 260.000 mascaretes no homologades per un valor de 300.000 euros.Llavors es van detenir 3 persones, i se'n van investigar 12 més com a presumptes autors dels delictes d'associació il·lícita, contra la salut pública, blanqueig de capitals, contra la propietat industrial, estafa i falsificació de documents públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor