Kanye West es postula com a candidat per les eleccions presidencials dels Estats Units

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

El raper Kanye West ha anunciat que es postula com a candidat a les presidencials dels Estats Units que es celebraran el setembre i en què Trump intentarà aconseguir la reelecció. L'artista ho ha fet públic aquest dissabte 4 de juliol, coincidint amb la festa nacional del país, a través del seu perfil de Twitter."Hem de materialitzat la promesa dels Estats Units mitjançant la confiança en Déu, la unificació de la nostra visió i la construcció del nostre futur. Em postulo a president dels Estats Units!", va piular West, que no va donar més detalls de com farà la campanya.El cantant i marit de la celebritat Kim Kardashian ja ha rebut el suport de diverses personalitats com és el cas del propietari de Tesla, Elon Musk. Sigui com sigui, la candidatura arriba amb només quatre mesos de marge i on haurà de competir amb l'atcual president republicà, Donald Trump, i el candidat demòcrata, Joe Bidden.El 2018 West, de tendència d'esquerres, va manifestar el seu suport a Trump tot i que un any després va matisar en una entrevista al show Beats 1 Apple Music que es tractava d'una provocació als demòcrates. De fet en aquesta mateixa entrevista ja va anticipar les seves intencions de concórrer a la cursa per la presidència de la Casa Blanca.

