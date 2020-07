Quines carreteres estan afectades pel confinament del Segrià?

.

El confinament perimetral des d'aquest dissabte al migidia a la comarca del Segrià ha comportat afectacions a la mobilitat de les carreteres. Des d'ahir que no es pot entrar ni sortir del territori, a no ser que hi hagi un motiu justificat (força major o laboral), i això ha comportat afectacions a la mobilitat a les carreteres.La majoria de restriccions es concentren a l'A-2 on estan restringides, en ambdós sentits, les sortides 448, 451, 463, 465 i 467. L'accés per a tots els vehicles de mercaderies es realitza en sentit Barcelona per les entrades dels punts quilòmetres 446 i 470 de l'A-2. En l'altre sentit, s'utilitzen les entrades dels punts quilomètrics 474 i 446.Pel que fa a l'accés pels serveis d'emergència i personal essencial, preferentment, es gestiona pel punt quilomètric 458,9 de l'A-2 (cruïlla amb la N-240, Jardiland). També es permet utilitzar l'accés del punt quilomètric 462 (cruïlla amb la N-230)En el cas de voler anar a la Vall d'Aran s'ha d'agafar la sortida 460 de l'autovia A-2 cap a l'A-14