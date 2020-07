Les multes per saltar-se el confinament al Segrià poden arribar fins als 600 euros

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha advertit que sancionaran als ciutadans que no respectin el confinament del Segrià. "Les multes per la gent que se salti el confinament estarien entre els 100 i els 600 euros", ha explicat en declaracions al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.El conseller ha detallat que hi ha uns 25 controls de Mossos d'Esquadra per controlar les entrades i sortides a la comarca del Segrià, un dispositiu força més gran que el que es va muntar a la Conca d'Òdena, on n'hi havia 8. De fet, la policia catalana serà també l'encarregada de controlar els usuaris dels trens. Buch ha volgut deixar clar que els empadronats al Segrià podran tornar a casa seva, ja que hi ha força gent que aquests dies està de vacances.