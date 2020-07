Els Mossos es presenten a les oficines del club per recollir informació del Barçagate

Aquesta setmana agents dels Mossos d'Esquadra s'han presentat al Camp Nou per demanar informació del Barçagate , sobre els contractes del Barça amb l'empresa I3 Ventures, l'encarregada de monitorar les xarxes socials que tanta polèmica va generar i va provocar dimissions al club. La companyia especialitzada en Big Data hauria atacat a través de diversos comptes de xarxes socials a personalitats i entitats relacionades directament i indirectament amb el club.Tal com recull La Vanguardia , els agents van anar al Camp Nou a requeriment de la jutgessa d'instrucció número 13 de Barcelona, la magistrada que va admetre a tràmit la denúncia presentada per vuit socis.Es tracta d'una actuació poc habitual, ja que normalment la jutgessa hauria reclamat la paperassa per via judicial, però en aquesta ocasió hi ha enviat els Mossos. Els agents van sol·licitar informació sobre els contractes i el preu pagat per aquests contractes, així com els controls i filtres amb els quals funciona el club.S'està investigant un possible delicte d'administració deslleial -per si s'ha pagat un preu desorbitat i fora del mercat- i un delicte de corrupció entre particulars -per si algun directiu hagués rebut alguna comissió-. A hores d'ara no hi ha cap imputat, tampoc el Barça com a Club.

