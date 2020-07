Viatja a Eivissa per un comiat de solter tot i donar positiu per coronavirus

Un jove va viatjar de Barcelona a Eivissa per anar a un comiat de solter el passat 29 de juny tot i donar positiu per Covid-19. Tal com recull Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de les Illes Balears, el noi va tenir els primers símptomes el 20 de juny i el 26 va donar positiu en un test PCR. Tot i això, tres dies després va saltar-se la quarantena i va viatjar cap a Eivissa.Després de localitzar-lo el divendres, es va acordar retenir-lo i ingressar-lo a l'Hospital Can Misses d'Eivissa i el govern ha començat a contactar amb totes les persones amb les quals ha estat en contacte en els darrers dies, també els que han participat en el comiat de solter.No sortirà de l'hospital fins que no rebi l'alta. D'altra banda, el govern de les Balears li obrirà un expedient per un presumpte delicte contra la salut pública per no respectar l'aïllament obligatori.

