Corinna va declarar que Joan Carles I li va donar 65 milions «per gratitud» i no per amagar els diners

L'empresaria Corinna Larsen, qui havia tingut una relació molt estreta amb el rei emèrit, va assegurar davant la fiscalia suïssa que Joan Carles I li va transferir 64,8 milions d'euros el 2010 "no per desfer-se dels diners", sino "per gratitud i amor" i garantir el seu "futur i el dels seus fills", segons explica el diari El País que ha tingut accés a les declaracions.Larsen ha fet aquestes afirmacions davant de la justícia suïssa en tant que investigada per uns delictes de blanqueig que també mantenen imputats al gestor del rei emèrit, Arturo Fasana, i l'advocat Dante Canónica.El testimoni de Corinna Larsen va tenir lloc el desembre del 2018 a la seu de la Fiscalia de Ginebra, i a Espanya fa mesos que la justícia espera aquesta declaració, que encara no ha estat enviada per la negativa de Larsen. La llei helvètica permet que els investigats recorrin a que siguin enviades les seves declaracions a altres països. A més, tant en aquest país, com a Espanya, les persones que acudeixen a declarar com a investigats tenen el dret a no dir la veritat.Les declaracions surten a la llum enmig de la investigació que segueix la Fiscalia del Suprem sobre el rei emèrit pels presumptes delictes de blanqueig i frau fiscal en relació a un suposat cobrament de comissions de les obres de l'AVE a la Meca. De fet aquesta setmana Òmnium Cultural va presentar una querella criminal contra Joan Carles I demanant a Suïssa que li bloquegi els comptes.

