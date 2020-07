L’alcalde de Lleida critíca l’anunci del confinament «Més temps ens hauria anat bé a tots»

“El confinament no és una notícia que ens alegri. Hi havia centenars de previsions diferents de persones que volien marxar fora i tot això ha quedat suspès” @MiquelPueyo, alcalde de Lleida #FAQSdramaTV3 ▶️ https://t.co/R0nRGJiXss pic.twitter.com/pq9225ZQ2y — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 4, 2020

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha lamentat el poc marge de temps que ha tingut la ciutat per preparar-se pel confinament perimetral del Segrià ordenat el dissabte al matí. "Si he d'interpretar l'opinió de sectors econòmics i de població de Lleida, haguéssim demanat una mica més de temps. Saber-ho a les deu del matí ha generat molta inquietud i nerviosisme", ha explicat l'alcalde en una entrevista el dissabte nit al programa de TV3 "FAQs".Pueyo ha argumentat que moltes persones tenien previst marxar o han sortit de la ciutat i no sabien que abans de les 4 haurien de tornar-hi. "Més temps ens hauria anat bé a tots", ha conclòs.Tot i això, Pueyo ha agraït la tasca a la consellera de Salut, Alba Vergés, amb qui ha assegurat que han estat en estret contacte.D'altra banda, l'alcalde ha negat que "la majoria de contagis" a la comarca siguin de temporers i ha dit que no està "en condició de fer aquesta afirmació". Tot i això, sí que ha aprofitat per reclamar al govern espanyol que regularitzi la situació d'aquestes persones, que ha apuntat que en molts casos no tenen papers i això provoca que no puguin treballar malgrat haver-se desplaçat a la zona.

