Prorroguen la detenció de la dona que presumptament va matar la seva cosina al Bages

El Jutjat de Manresa ha decidit prorrogar fins dilluns la detenció de la dona de 32 anys arrestada dijous com a presumpta autora de la mort de la seva cosina a la urbanització Marquet Paradís del Pont de Vilomara i Rocafort. L'arrestada serà traslladada a una unitat psiquiàtrica hospitalària per tal que l'estabilitzin i la valorin. Amb tot, restarà sota custòdia policial.Com avançava dijous mateix la detinguda hauria mort la seva cosina d'una ganivetada al coll . L'homicidi va tenir lloc cap a les nou del matí de dijous, quan els mossos van ser alertats perquè anessin a un domicili de la urbanització Marquet Paradís on hi havia una dona morta amb indicis de criminalitat.Els agents van buscar la presumpta autora dels fets per la zona boscosa que envolta la urbanització i, finalment, la van detenir. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central es van fer càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor