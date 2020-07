El partit Convergents ja té programa per les pròximes eleccions al Parlament català

S'aprova el programa electoral per a les Eleccions al Parlament de Catalunya i el document pels pactes per a la Reconstrucció - Convergents https://t.co/3MdY6wHMxJ — Convergents (@convergents_cnv) July 4, 2020

Convergents, un dels partits que treballa per a la reconstrucció de l'espai del centra dreta catalanista, ha presentat aquest dissabte el programa electoral per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. El Consell Nacional de la formació ha resolt marcar 10 grans eixos sobre els que es treballarà i que proposen un model de país "basat en l’equilibri territorial, la igualtat, la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient i el màxim desenvolupament de l’autogovern".Per altra banda, durant la mateixa reunió, també s’ha aprovat la proposta de Convergents pels Pactes de Reconstrucció de l’Estat Espanyol. Una proposta que es basa en 11 punts i que pretén contribuir al debat obert actual en relació a la "reconstrucció econòmica i social".Els dos documents, aprovats per la militància de Convergents, són propostes de sortida pel seu debat en els àmbits corresponents. Així, en el cas del programa electoral, pot estar sotmès a posteriors modificacions en el cas de concórrer a les eleccions amb altres formacions i el document dels pactes per a la reconstrucció és una proposta per enriquir el debat polític.En clausura del Consell Nacional de Convergents, el President de la formació, Germà Gordó s’ha mostrat satisfet amb l’aprovació del nou pla de militància, que es marca per objectiu arribar al miler de militants, per tant doblar la xifra actual. Aquest pla de militància anirà acompanyar de l’adquisició de material per tal de sortir al carrer i d’aquesta manera donar a conèixer el partit a la ciutadania.

