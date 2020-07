L'alcalde de Lleida avala la decisió de Govern: «Hem de fer un esforç per doblegar la corba de contagis»

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, dóna el vistiplau a la decisió del Govern de confinar la comarca del Segrià per l'elevat nombre de contagis i persones hospitalitzades per la Covid-19 en els últims dies. En roda de premsa, el paer en cap ha assegurat que la mesura forma part de "l'esforç que hem de fer per doblegar la corba de contagis".A partir d'aquest dissabte les entrades i sortides a la comarca de ponent queda restringida a la mobilitat per motius laborals i s'ha limitat els contactes a un màxim de deu persones. La nova situació de confinament perimetral també ha fet que es posposi l'obertura de les piscines municipals, dels centres cívics i de les ludoteques. Se suspendran activitats cultural previstes per aquesta quinzena, que s'intentaran reprogramar.En canvi, els parcs infantils, els casals d'estiu i els bars sí que romandran oberts. També es mantindrà el transport públic. Els mercats no itinerants també seguiran oberts, i el consistori està estudiant ampliar les distàncies entre les parades. L'Ajuntament té Equips de Protecció Individual (EPIs) a la disposició del personal que hagi de treballar "en primera línia", i la setmana vinent es repartiran mascaretes a l'eix comercial de la ciutat.Amb tot però, Pueyo s'ha sumat a la crida de la consellera de Salut, Alba Vergés, a limitar els contactes i no reunir-se amb grups de gent diferents per evitar contagis. "Us demano tolerància i solidaritat. El virus no ha marxat, ja ho vam dir", ha remarcat el paer en cap.Ha lamentat que famílies i hostalers hagin hagut d'ajornar els plans que van reprendre després del primer confinament: "El primer que hem percebut amb intensitat és aquesta sensació de tristesa, de passos cap enrere".Sobre els temporers, ha detallat que l'última nit 246 persones han dormit en els pavellons habilitats a Lleida i que el consistori treballa amb mediadors i amb la comunitat senegalesa per comunicar-se amb ells. "És obvi que al centre històric intentarem, no només mantenir una presència policial, que és contínua, sinó també una tasca de mediació".Per ara les entrades i sortides de la comarca del Segrià estan prohibides de forma definitiva i només es permeten per motius laborals o de força major. Per ara, segons ha explicat el conseller, també es podrà fer ús del certificat d'autoresponsabilitat, que serà obligatori a patir de dimarts.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ja ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha habilitat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor