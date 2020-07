Sanitat adverteix que no hi ha evidències de què la llum ultraviolada o l'ozó desinfectin de la Covid-19

🔬No existe evidencia sobre la eficacia y seguridad de la desinfección de SARS-CoV-2 con dispositivos de radiación con luz #ultravioleta u #ozono



➡️Estudio realizado por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del @SaludISCIIIhttps://t.co/hnVRFiIcaX — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 4, 2020

El ministeri de Sanitat ha advertit a través de les xarxes socials que no hi ha evidències de què la llum ultraviolada o l'ozó siguin eficaços per desinfectar de la Covid-19. De fet, adjunta un estudi realitzat per l'Agència d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries que conclou que tot i que tot i que els dos dispositius poden reduir la població de virus a les superfícies no s'ha trobat evidències de l'eficàcia i la seguretat a l'hora de lluitar contra el coronavirus. A més alerta que aquests dos sistemes impliquen riscos per la salut, ja que poden provocar danys oculars, de la pell o irritació de les vies respiratòries.El ministeri de Sanitat recorda que tant la llum ultraviolada com l'ozó s'han de fer servir de "forma controlada" i que el personal que els faci servir ha de tenir una "formació professional" i que ha d'anar "equipat adequadament per minimitzar el risc d'exposició".

