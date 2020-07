Buch apunta que el confinament del Segrià podria allargar-se dues setmanes

Interior preveu que el confinament de la comarca del Segrià pugui allargar-se fins a dues setmanes. El conseller Miquel Buch ha explicat que, coneixent com evoluciona el virus, es treballa amb una perspectiva temporal d'uns "10 o 15 dies". Aquestes serien les previsions amb les que es treballa "sempre i quan les autoritats sanitàries no diguin el contrari", segons ha matisat Buch.El conseller ha visitat aquesta tarda diferents punts de control a l'entrada de la comarca del Segrià, on des de les 12 del migdia del dissabte s'ha decretat el confinament perimetral a causa de l'evolució dels contagis. Segons ha explicat Buch, s'han instal·lat uns 25 talls policials a la zona i s'hi han mobilitzat unes 200 unitats dels Mossos d'Esquadra.Per ara les entrades i sortides de la comarca del Segrià estan prohibides de forma definitiva i només es permeten per motius laborals o de força major. Per ara, segons ha explicat el conseller, també es podrà fer ús del certificat d'autoresponsabilitat, que serà obligatori a patir de dimarts.Buch ha fet una crida a complir amb les mesures de seguretat i ha recordat que continuen "ben vigents". D'aquesta manera tota aquella persona que no porti mascareta o incompleixi alguna de les normes es veu exposada a poder ser sancionada. Per al conseller el que està passant al Segrià és una mostra "de com la pandèmia continua viva entre nosaltres" i per això no es pot abaixar la guàrdia.Les decisions preses per la Generalitat aquest dissabte arriben després que ahir s'optés per evitar el confinament de Lleida tot i la tendència a l'alça dels contagis per coronavirus en aquesta regió sanitària, que s'han duplicat en una setmana. La consellera de Salut va assegurar des de la capital del Segrià aquest divendres que els brots "no preocupaven" el Govern, tot i que va insistir en la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat per no empitjorar la situació. La demarcació de Lleida té actualment vuit brots actius de coronavirus, nou si es compta el de l'Aran.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ja ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha habilitat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.

