Una aerolínia sud-coreana confecciona uniformes sense gènere per als seus empleats

S'han acabat les imatges de les hostesses de vol amb faldilla i taló mentre la resta de la tripulació masculina porta pantalons. O almenys aquest és el cas de l'aeronlínia sud-coreana, AeroK, que ha presentat els nous uniformes dels seus treballadors i que no fan distinció de gènere.A les imatges es pot veure com tant homes com dones duen peces de vestir semblant, deixant de banda els tòpics d'indumentària com ara els talons en les dones i la sabata plana en els homes.Segons ha explicat la companyia l'objectiu d'aquesta nova línia de roba és perquè tots els empleats "puguin treballar de la millor manera, més enllà de l'edat o el gènere" deixant de banda altres preocupacions que no siguin "garantir la seguretat dels passatgers".

