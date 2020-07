L'«UNO» aclareix el gran interrogant històric del joc... i la xarxa s'indigna

No, cuando se juega un +2 o +4, el siguiente jugador DEBE robar esas cartas y perder su turno para descartar. — UNO (@realUNOgame) June 29, 2020

Mira, UNO. Tú no nos vas a enseñar a jugarte.



Si todos tenemos las cartas de agarrar más y las ponemos, la vaina se detiene cuando el último ya no tiene más y le toca robar TODAS esas cartas.



Que te quede claro. — Estoy en paz (@modonecia) July 3, 2020

los +2 son acumulables con los +2 y los +4 con los +4, lo pone en las instrucciones. Lo que no se puede hacer y hace todo el mundo (mal) es acumular los +2 y los +4 así como si estuviéramos en un sin sentido de locura y descontrol XDDDDD — Koala Rabioso 🐾 (búscame en Twitch!) (@Koala_Rabioso) July 3, 2020

Lo siento Uno, pero se ha decidido por los jugadores que es más divertido crear una tragedia para otro jugador con esa peligrosa técnica que puede generar una situación violenta. Es lo que lo convierte en un juego de riesgo. — Oscar Fleitas van Aggelen (@OscarvAggelen) July 3, 2020

Qui més qui menys s'ha passat tardes d'estiu compartint amb amics i familiars el popular joc de cartes de l'Uno. Per a molts, les normes de funcionament són ben clares, però l'aclariment que ha fet el compte oficial del joc a Twitter ha aixecat polseguera a la xarxa.Segons expliquen els responsables de l'Uno, quan un jugador tira un +2 o un +4 el següent ha de robar les cartes i perd el seu torn. Per a molts jugadors, no ho han fet mai així, i creuen que és més "divertit" que el següent jugador pugui sumar un nou +2 o +4 i així successivament.Dies després de la piulada, els usuaris se segueixen indignant a la xarxa i consideren que la norma que proposen "de crear una tragèdia per l'altre jugador" és la més habitual.

