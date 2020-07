A partir de dimarts serà necessari el certificat d'autoresponsabilitat per entrar o sortir del Segrià

El certificat d'autoresponsabilitat que era necessari per moure's durant els passats mesos de la pandèmia s'haurà de tornar a utilitzar a la comarca del Segrià mentre duri el confinament decretat pel Govern. El document es pot descarregar per internet i fins i tot es pot omplir online (la qual cosa et permet no portar-lo a sobre) i, segons ha anunciat el conseller d'Interior Miquel Buch, serà necessari portar-lo a sobre a partir de dimarts vinent.