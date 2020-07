La Sagrada Família torna a la vida més de 100 dies després per homenatjar als sanitaris

La Sagrada Família reobre les portes després de 114 dies. Foto: ACN

Després de 114 dies amb les portes tancades, la Sagrada Família ha reobert aquest dissabte en l'anomenada fase Homenatge i que té com a objectiu reconèixer a tot aquell que han contribuït a combatre la crisi de la Covid-19. El primer col·lectiu reconegut ha sigut el dels professionals de la sanitat. De fet, els col·legis de metges, infermeria, farmacèutics i fisioterapeutes han repartit més de 2.000 entrades i han estat els primers a visitar el temple.El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha reiterat que fins que no tornin els turistes no es reprendran les obres i ha admès que en aquests moments el flux de turisme no s'està produint i que encara hi ha "molta incertesa".Com es va anunciar els dos primers caps de setmana de juliol professionals que han contribuït a combatre la crisi de la covid-19 podran visitar el temple en exclusiva i de manera gratuïta. El reconeixement als professionals continuarà durant els pròxims dies i s'ampliarà als agents dels diferents cossos que han vetllat per la seguretat a la ciutat, personal d'entitats socials i ONG que han atès famílies i persones amb dificultats econòmiques i organitzacions empresarials i de comerciants que han mantingut els seus serveis oberts durant els darrers mesos. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any, els ciutadans empadronats a Barcelona hi podran entrar també de manera gratuïta les tardes dels caps de setmana.La jornada ha començat amb la recepció dels presidents del Col·legi de Metges, Col·legi de Farmacèutics, Col·legi d'Infermers i Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya per part del cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, a la façana del Naixement. Omella ha donat la benvinguda als primers visitants a la Sagrada Família i ha assenyalat que la societat catalana agraeix tot el treball que han fet als professionals del món sanitari. "Vam pensar en oferir aquesta visita com una manera de donar gràcies a Déu per tot el treball que heu fet i agrair-vos a vosaltres donant aquesta oportunitat de visitar tranquil·lament" la Sagrada Família.El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família ha destacat que "avui toca parlar des de l'emoció" i que s'han rebut als representants dels col·legis professionals i s'han rebut les primeres 750 persones del col·lectiu de sanitaris que han vingut acompanyats de les seves famílies.Sobre l'obertura de la Sagrada Família als turistes, Martínez ha admès que "hi ha molta incertesa i tot just s'han obert les fronteres de la Unió Europea i de l'estat espanyol perquè vinguin els turistes". Ha explicat que estan en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, el Gremi d'Hotelers, agències de viatges i l'Agència Catalana de Turisme perquè els expliquin com estan funcionant els fluxos de turisme. "A hores d'ara aquest flux de turisme no s'està produint i han d'esperar a veure els esdeveniments com avancen".Martínez ha recordat que el finançament de les obres és a partir dels ingressos de les entrades i una condició prèvia a encetar l'activitat de la construcció és que l'activitat del turisme es reverteixi. "En aquest moment és molt indeterminat dir en quin moment tindrem la tornada dels visitants, però sabem que previ a encetar l'activitat de construcció és necessari que els turistes vinguin a la ciutat de Barcelona i per tant haurem d'esperar", ha declarat.En declaracions a l'ACN, Encarna Coca, infermera de l'Hospital Sant Pau, ha explicat que des de la seva feina els van oferir la possibilitat de visitar la Sagrada Família es van animar tots. "És d'agrair que ens deixin participar per veure una obra tan bonica de la nostra ciutat". Ha indicat que els agraden aquestes mostres que els donen de suport als professionals del món sanitari, encara que, afegeix, no és necessari que els hi agraeixin.Pere Gran, de la Cambra de Comerç de Barcelona, ha valorat positivament que s'agraeixi amb aquesta iniciativa als que han treballat per combatre la crisi de la covid-19. "Hi ha gent que ha col·laborat moltíssim des de la Cambra hem fet moltes coses i tots els sanitaris han fet un esforç molt gran i es mereixen que es tingui aquest detall amb tots ells".

