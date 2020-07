Sánchez afirma que «cal sortir al carrer» tot i els brots arreu de l'Estat

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que "cal sortir al carrer" i "gaudir de la nova normalitat" sense por perquè l'Estat està "més preparat" per controlar els rebrots de coronavirus. "No abaixem la guàrdia, però no ens deixem atenuar per la por: cal sortir al carrer, gaudir de la nova normalitat, recuperar l'economia", ha afirmat Sánchez el mateix dia que s'ha anunciat el confinament del Segrià.El líder del PSOE ha destacat el paper de les comunitats autònomes en la pandèmia, i ha dit que el rol del ministeri de Sanitat sempre ha estat "ajudar i complementar la feina" de les autonomies. "Avui tenim sota control la pandèmia, i ha estat gràcies a l'esforç titànic dels sanitaris", ha afirmat, destacant la cobertura sanitària gratuïta i universal. "D'aquesta crisi hem de sortir amb un estat del benestar molt més robust del que vam entrar", ha dit.Sánchez ha assegurat que el seu govern no ha fet "cap crítica" als governs autonòmics perquè ha "primat la unitat", cosa que, segons ell, no ha fet el PP. El líder socialista ha reivindicat les 14 conferències de presidents que s'han fet durant l'estat d'alarma, afirmant que "mai abans" hi havia hagut aquest nivell de coordinació.En un missatge al PP, Sánchez ha demanat que no s'utilitzi la covid-19 com a arma electoral, i ha instat Pablo Casado a cooperar amb l'executiu per defensar els interessos dels ciutadans, també en la negociació pel fons de recuperació de la UE.

