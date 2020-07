Un motorista perd la vida en sortir de la via a les Franqueses del Vallès

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit hi ha hagut un sinistre mortal a l’N-152z, al punt quilomètric 34, a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 23.20 h.Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes ha mort. Es tracta d'un veí de la Garriga de 42 anys.Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Aquesta mateixa nit un segon motorista també ha perdut la vida a les carreteres catalanes. En aquest cas, l'accident s'ha produït a Ulldecona (Montsià). Amb aquestes víctimes, són 52 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

