Mor un motorista en un accident a l'AP-7 a Ulldecona

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit hi ha hagut un sinistre mortal a l'AP-7, al punt quilomètric 340, a Ulldecona (Montsià) en sentit nord. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 23.03 h.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió posterior entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència de l'accident, el motorista, de 46 anys i veí de Lleida, ha mort.Arran de la incidència, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). A l'autopista hi ha hagut afectació viària fins a dos quarts de cinc de la matinada, quan la circulació ha quedat totalment normalitzada.Aquesta mateixa nit un segon motorista també ha perdut la vida a les carreteres catalanes. En aquest cas, l'accident s'ha produït a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). Amb aquestes víctimes, són 52 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

