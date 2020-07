Barcelona té la segona millor estratègia d'Europa per captar inversions tecnològiques

La divisió fDi Intelligence del grup Financial Times conjuntament amb The Next Web conclouen que Barcelona i Catalunya tenen la segona millor estratègia d'Europa per captar inversions estrangeres d'àmbit tecnològic, només per darrere de Londres i per davant de ciutats com Berlín i Amsterdam.Així ho destaca l'informe Tech Cities of the Future, que analitza una setantena de localitzacions europees per determinar les ciutats amb més potencial pel que fa a l'atracció internacional d'inversions tecnològiques i amb ecosistemes de startups. Entre altres coses, destaca que a Catalunya hi ha 1.500 'startups', que se celebra el Mobile World Congress, el 22@, el Pier01, els parcs científics i les universitats catalanes.L'informe conclou que Barcelona ocupa la vuitena posició a tot Europa i la primera del sud d'Europa com a "tech city of the future", per davant de ciutats com Madrid, Estocolm, Frankfurt o Munich. Encapçalen la classificació Londres, París i Dublín.A través d'un comunicat, el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha destacat la gran tasca que fa Barcelona per aconseguir aquest posicionament europeu, gràcies a empreses d'avantguarda que troben a la ciutat el millor espai per fer prosperar els seus negocis.En aquest sentit, Collboni remarca que "les empreses tecnològiques són les que menys destrueixen llocs de feina i en canvi les que més ocupació i de qualitat en generen, cosa que s'ha posat encara més de manifest en els darrers temps". "L'aposta que fem des de l'Ajuntament de Barcelona és la de propiciar l'aterratge i el desenvolupament d'aquestes empreses, i donar suport -a través del Cibernàrium- a persones de tots els sectors que puguin fer una reconversió cap al sector TIC, per optimitzar les oportunitats de treballar a la ciutat amb qualitat d'ocupació i de vida", destaca tot afegint que "aquest bon posicionament de Barcelona i Catalunya en la captació d'inversions en àmbit tecnològic" els "esperona a seguir treballant en aquesta direcció i reafirma la nostra aposta per fer de la ciutat un hub tecnològic i de talent de primer nivell".Per la seva banda, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, creu que "Catalunya i Barcelona s'estan posicionant sense cap mena de dubte com un dels millors hubs empresarials en l'àmbit tecnològic d'Europa, un tipus d'inversió estrangera destinada a l'economia productiva i a sectors estratègics i de futur". "És una aposta a llarg termini, una feina de picar pedra, crear vincles i generar confiança, més que mai ara en aquest entorn de complexitat i amb noves dinàmiques globals, per situar Catalunya a les llistes de destinacions de nous projectes d'empreses de tot el món", destaca. "La nostra prioritat és atreure projectes d'inversió estrangera d'àmbit industrial i 'tech hubs' d'empreses d'arreu del món", afegeix.

