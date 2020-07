Batlle estén la mà a fer «una confluència de sectors» sense centrar-se en sigles

El dirigent d'Units per Avançar i tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha reivindicat el "millor del catalanisme" i ha allargat la mà a fer una "amplíssima confluència de sectors" sense centrar-se en sigles. Batlle ha considerat que "el país ha quedat partit entre un independentisme radical i una situació enquistada d'un espanyolisme ranci". "Hi ha un amplíssim espai per recórrer i per aglutinar", ha afirmat amb la vista posada a les eleccions i detallant que estan "parlant amb Marta Pascal i amb molta altra gent".​En una entrevista a Catalunya Ràdio, Batlle ha explicat el seu "no és un programa per fer la independència, sinó per fer un bon autogovern". "La qüestió nacional és important però la recuperació social i econòmica és urgent", ha reflexionat en veu alta. Davant d'això, Batlle aposta per crear un "sistema de contrapesos" que "agrupi més del 70% del país".El dirigent d'Units per Avançar ha explicat que de la taula de diàleg entre l'executiu espanyol i el català n'espera "molt poca cosa, perquè no hi ha cap voluntat per part del govern català de tirar-la endavant". "Estem en una legislatura acabada", ha afirmat.El tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha considerat que el judici contra el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero "ha anat molt bé" i ha dit que espera "una sentència absolutòria". A més ha defensat que "és un magnífic policia i és una persona de principis". En ser preguntat per la proposta de tercer grau pels presos independentistes, ha dit que "no té sentit que aquestes persones estiguin a la presó. "El que hem de buscar és una sortida, no només pels presos, sinó també pel país", ha reflexionat en veu alta.

