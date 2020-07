Catalunya dobla els contagis nous registrats en les darreres 24 hores

El nombre de contagis a Catalunya continuen amb una tendència a l'alça. Així, Salut ha notificat 400 nous positius, doblant els de divendres que eren 276 i que deixa la xifra total en 72.860. Un repunt significatiu que s'ha donat el mateix dia que el Govern ha decretat el confinament de la comarca del Segrià a causa de l'alt nombre de casos que s'acumulen allà.Per altra banda però, les funeràries han reportat dues noves defunció per Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, fent pujar el global de víctimes a 12.586.Fins al moment, d'entre les víctimes, 6.869 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.098 a una residència i 796 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.157 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 44. Pel que fa a les altes, fins a dia d'avui el total s'eleva a 39.848 persones.

