Què es pot fer i què no a la comarca del Segrià?

🔴🔴 FAQs de què es pot fer i que no a comarca de #Segrià amb nova situació. DEMANEM DIFUSIÓ. Gràcies. 🔴🔴 pic.twitter.com/VlfTOA23Oi — Protecció civil (@emergenciescat) July 4, 2020

L'augment de contagis i d'hospitalitzats per coronavirus a la comarca del Segrià ha provocat que el Govern hagi decidit confinar-la. Les restriccions d'entrada i sortida es posen en marxa aquest mateix dissabte a partir de les 12 hores i serà a partir de les 16 hores quan es prohibirà completament entrar i sortir de la zona, si no és per motius laborals.El Govern ha elaborat un document amb les principals preguntes i respostes sobre les noves restriccions que es posen en marxa la comarca de la capital lleidatana. Es prohibeixen les reunions de més de 10 persones i es demana reduir, al màxim, les trobades tant en l'àmbit familiar i social.- A tota la comarca del Segrià a partir de les 12 hores d'aquest dissabte 4 de juliol- No. Amb caràcter general no es pot entrar ni sortir. Només es permetrà l'entrada per motius laborals i també transports, prestacions de serveis, activitats comercials i econòmiques. Caldrà acreditar-ho en tot moment. També es podrà entrar per causes de força major.Sí, es permet circular per les autovies i autopistes per travessar el Segrià quan es tracti de mobilitat de pas, però es controlaran els accessos i les sortides dins de la comarca.- Sí, no hi ha limitació de mobilitat interna al Segrià, però es recomana minimitzar els desplaçaments i fer-ho dins del municipi de residència. En cas de les persones treballadores dels sectors agroalimentaris, la mobilitat s'ha de restringir a la imprescindible. Es recomana fer servir el certificat de declaració autoresponsable per facilitar els controls.- Les trobades a qualsevol espai públic i priva es limiten a un màxim de 10 persones i preferentment amb persones convivents.- Cal utilitzar la mascareta sempre al carrer i a qualsevol espai públic o privat de concurrència pública.- Sí, per garantir l'atenció que necessitin. Extremeu les mesures de precaució (neteja de mans, distància, mascareta), atesa la seva vulnerabilitat. Si comporta entrar o sortir del Segrià, caldrà acreditar aquesta necessitat en cas d'un control policial.- No. Preventivament estan restringides les visites a les residències de gent gran.- Està permès, però cal extremar les precaucions. És preferible evitar l'ús de jocs o elements de contacte habitual d'ús compartit o comú. Respecteu els tancaments que duguin a terme els municipis.- Sí mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.- Es permeten les activitats en general sempre que es compleixin les mesures de seguretat establertes relatives a la higiene de mans, distància i superfície mínima de seguretat i ús de mascareta, establertes per la normativa de l'etapa de represa.- Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l'arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.- D'informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas per informació.- Salut indica que els grups de major risc són les persones d'edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com són les cardiovasculars, cardíaques o pulmonars, la diabetis o els problemes d'immunitat.- Sí, però hi haurà controls per comprovar que la mobilitat d'entrada i sortida del segrià es fa pels motius permesos: activitat laboral o atenció de persones dependents que ho necessitin.A continuació, el document íntegre:

FAQs què es pot fer i que no a la comarca de Segrià by naciodigital on Scribd

Les decisions preses per la Generalitat aquest dissabte arriben després que ahir s'optés per evitar el confinament de Lleida tot i la tendència a l'alça dels contagis per coronavirus en aquesta regió sanitària, que s'han duplicat en una setmana. La consellera de Salut va assegurar des de la capital del Segrià aquest divendres que els brots "no preocupaven" el Govern, tot i que va insistir en la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat per no empitjorar la situació. La demarcació de Lleida té actualment vuit brots actius de coronavirus, nou si es compta el de l'Aran.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ja ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha habilitat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.

