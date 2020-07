Qui pot sortir i entrar (i qui no) de la comarca del Segrià?

🔴🔴🔴 D'acord amb el determinat per @salutcat s'ha decidit procedir al CONFINAMENT PERIMETRAL del #SEGRIÀ a partir de migdia 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/qYsEZbThNf — Protecció civil (@emergenciescat) July 4, 2020

El Govern ha decidit confinar la comarca del Segrià des d'aquest dissabte a partir de les 12 del migdia a causa de l'increment de contagis a la regió sanitària de Lleida. Després d'una reunió d'urgència del Procicat aquest dissabte al matí el Govern ha optat per la decisió més estricta.L'aplicació del confinament de la zona comporta que a partir de les 12 del migdia estigui prohibida l'entrada i sortida del Segrià sota una sèrie d'excepcions. Segons explica Protecció Civil, es permet la mobilitat per motius laborals, siguin treballadors essencials o no, i tota aquella que també tingui a veure amb qualsevol altra activitat econòmica.L'altra excepció són les persones residents de la comarca què, tot i que a partir del migdia es prohibeixi l'accés, tenen de marge fins a les quatre de la tarda per entrar. Així mateix, les persones que no siguin del Segrià també tenen fins aquell moment per poder sortir-ne.Una dada important a tenir en compte també és que malgrat el confinament de la zona, es continua permetent la mobilitat de pas per les autovies i les autopistes que travessen la comarca.Dins de la comarca es recomana reduir els desplaçaments al mínim i reforçar les mesures de protecció.Les decisions preses per la Generalitat aquest dissabte arriben després que ahir s'optés per evitar el confinament de Lleida tot i la tendència a l'alça dels contagis per coronavirus en aquesta regió sanitària, que s'han duplicat en una setmana. La consellera de Salut va assegurar des de la capital del Segrià aquest divendres que els brots "no preocupaven" el Govern, tot i que va insistir en la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat per no empitjorar la situació. La demarcació de Lleida té actualment vuit brots actius de coronavirus, nou si es compta el de l'Aran.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ja ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha habilitat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.

