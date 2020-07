La comarca del Segrià, confinada

Reunió d'urgència del Govern sobre la situació de Lleida aquest dissabte matí Foto: Govern

El Govern ha decidit confinar la comarca del Segrià des d'aquest dissabte al migdia per l'increment de contagis a la regió sanitària de Lleida. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha recalcat que el confinament perimetral es farà efectiu de forma immediata -ha citat l'hora de les 12 del migdia-, després que s'hagin duplicat els casos durant una setmana en aquest territori. Al Segrià hi resideixen gairebé la meitat de la població de la regió sanitària de Lleida, que agrupa més de 432.000 habitants. De moment, no hi ha data de finalització de la mesura.Després d'una reunió d'urgència del Procicat aquest dissabte al matí -en la qual han participat el mateix Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el conseller d'Interior, Miquel Buch-, el Govern ha optat per la decisió més estricta. "El Govern té com a prioritat la vida i salut de les persones", ha afirmat Torra. "Cal prendre totes les precaucions. Cal protegir-se per protegir els altres", ha afegit. El president català ha recalcat que els Mossos d'Esquadra tenen l'ordre de multar a qui no compleixi les resolucions de la Generalitat.El conseller d'Interior ha exposat que les entrades i sortides a la comarca del Segrià quedaran prohibides de forma definitiva a partir de les 16 hores i es garantiran els serveis essencials. Buch ha exposat que s'activaran 25 dispositius de Mossos d'Esquadra i 200 agents en el perímetre del Segrià per controlar la mobilitat. El Govern adoptarà, en aquest sentit, mesures similars a les que ja va aplicar a la conca d'Òdena en la fase més crítica de l'epidèmia. Tot i el tancament de la comarca del Segrià, sí que es permetrà la mobilitat laboral sempre que estigui autoritzada. El certificat d'autoresponsabilitat tornarà a ser necessari a partir de dimarts per entrar o sortir del Segrià.La consellera de Salut ha recalcat que no es podran fer visites de familiars a les residències d'avis. En els geriàtrics es gestionaran grups estables de residents per evitar aïllaments a les habitacions. Vergés ha recalcat que la Generalitat tancarà els centres de dia de la gent gran. La consellera de Salut també ha anunciat que s'evitaran les reunions de més de deu persones, a l'espai públic i també a l'espai privat."Les dades epidemiològiques ens porten a pensar que la incidència al Segrià és molt superior a la resta del nostre país. I cal fer actuacions específiques. És imprescindible poder actuar d'aquesta manera", ha raonat Vergés. A l'Hospital Arnau de Vilanova hi havia el 22 de juny fins a 6 pacients amb Covid-19 ingressats a planta i 4 a UCI mentre que aquest divendres ja havia 21 pacients ingressats a planta i 6 a UCI.Les decisions preses per la Generalitat aquest dissabte arriben després que ahir s'optés per evitar el confinament de Lleida tot i la tendència a l'alça dels contagis per coronavirus en aquesta regió sanitària, que s'han duplicat en una setmana. La consellera de Salut va assegurar des de la capital del Segrià aquest divendres que els brots "no preocupaven" el Govern, tot i que va insistir en la necessitat de complir estrictament amb les mesures de seguretat per no empitjorar la situació. La demarcació de Lleida té actualment vuit brots actius de coronavirus, nou si es compta el de l'Aran.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ja ha muntat un hospital de campanya a l'exterior de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'objectiu és descongestionar les urgències del centre i tractar al mateix moment els casos lleus de Covid-19 que es registrin a la zona. L'espai té una capacitat per acollir 105 pacients i s'ha habilitat després de registrar-se un augment de la corba de contagis en els darrers dies.

