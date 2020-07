La variació de la Covid-19 que hi ha actualment al món és la més infecciosa, segons un estudi

Un estudi liderat per la Universitat de Sheffield (Regne Unit) ha apuntat que una variació en el genoma viral de la Covid-19 ha millorat la seva capacitat d'infectar les cèl·lules humanes i ha ajudat al fet que es convertís en la soca dominant que circula en tot el món avui dia.L'estudi, publicat a la revista Cell, mostra que la variació és més infecciosa en cultius cel·lulars en condicions de laboratori. La variant, anomenada "D614G", realitza un petit però efectiu canvi en la glicoproteïna "spike" que sobresurt de la superfície de virus, que utilitza per entrar i infectar cèl·lules humanes.La variant D614G de Covid-19 es va convertir ràpidament en el tipus dominant poc després de la seva primera aparició, amb mostres geogràfiques que mostren un canvi significatiu en la població viral des de l'original, a la nova soca de virus.Els investigadors del Laboratori Nacional dels Álamos, a Nou Mèxic, i de la Universitat de Duke, a Carolina del Nord, es van associar amb el grup de recerca Covid-19 Genomics UK de la Universitat de Sheffield per analitzar les mostres de genoma publicades en el GISAID, un recurs internacional per compartir seqüències de genoma entre investigadors de tot el món."Hem estat seqüenciant les variants de la SARS-CoV-2 a Sheffield des del principi de la pandèmia i això ens va permetre associar-nos amb els nostres col·laboradors per demostrar que aquesta mutació s'havia convertit en dominant en les variants circulants. L'estudi complet revisat per persones expertes confirma això, i també que la nova variant de la mutació del genoma D614G és també més infecciosa en condicions de laboratori", explica un dels líders de l'estudi, Thushan de Silva.Segons les seves troballes, el nou tipus s'associava amb majors càrregues virals en el tracte respiratori superior dels pacients amb Covid-19, el que significa que la capacitat de virus per infectar les persones podria augmentar. "Afortunadament en aquesta etapa, no sembla que els virus amb D614G causin una malaltia més severa", tranquil·litza l'investigador."És possible seguir l'evolució de la SARS-CoV-2 a nivell mundial perquè els investigadors de tot el món estan posant ràpidament a disposició les seves dades de seqüències virals a través de la base de dades de seqüències virals GISAID. Actualment, desenes de milers de seqüències estan disponibles a través d'aquest projecte, i això ens va permetre identificar l'aparició d'una variant que s'ha convertit ràpidament en la forma dominant a nivell mundial ", comenta una altra de les autores de la feina, Bette Korber, del Laboratori Nacional de Los Álamos a Nou Mèxic (Estats Units).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor