La Comissió per a la Reconstrucció aprova les conclusions sense consens entre PSOE i PP

La Comissió per a la Reconstrucció del Congrés ha aprovat les conclusions després de dos mesos de treballs, però sense consens entre els dos principals partits, PSOE i PP. Els populars s'han abstingut a la votació de dos dels quatre textos després que hagin acostat posicions amb el govern espanyol en matèria de Sanitat i Salut Pública i Unió Europea però han votat en contra dels altres dos documents, el de Reactivació Econòmica i Polítiques Socials.El PP i el govern espanyol s'han emplaçat a seguir negociant per assolir un acord de cara al debat i votació dels dictàmens finals al ple de la cambra baixa del pròxim 22 de juliol, en el qual encara es podran incloure esmenes al text aprovat aquest divendres. El govern espanyol sí ha obtingut el suport de Cs en tres dels àmbits (Reactivació Econòmica, Sanitat i Salut Pública i Unió Europea) després que tanquessin un acord pel qual PSOE i Unides Podem acceptaven una vintena d'esmenes del partit liberal. Vox no hi ha participat, ja que va abandonar la Comissió la setmana passada.Els documents s'han fet a partir de l'esborrany pactat per PSOE i Unides Podem i ha inclòs esmenes dels altres grups. Tot i això, hi ha mesures que generen la crítica i reticència tant de partits de dreta com esquerra.Tant ERC com JxCat han votat en contra dels texts de Sanitat, el de Polítiques Socials i de Reactivació Econòmica. ERC s'ha abstingut al de la UE i JxCat ha votat a favor.La vicepresidenta del Congrés i diputada del PP, Ana Pastor, ha reclamat que s'incloguin algunes de les mesures dels populars al text per passar al 'sí' i ha defensat el reforç del Consell Interterritorial de Salut així com el sistema de vigilància epidemiològica estatal. Pastor ha dit que el PP té la "mà estesa" per seguir treballant. "Crec que podrem avançar i apropar postures", ha afirmat.Els partits independentistes i nacionalistes han criticat que les mesures d'aquest àmbit són "recentralitzadores". El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat que "el cost del consens sigui passar per damunt les competències de les autonomies". El diputat de JxCat Ferran Bel també ha denunciat la "pulsió recentralitzadora", que també han lamentat PNB i EH Bildu. El text s'ha aprovat per 166 vots a favor, 94 abstencions i 33 vots en contra.El text de la Unió Europea és el que ha generat més consens amb 183 vots a favor, 102 abstencions i 6 en contra.El text de Reactivació Econòmica s'ha aprovat amb 177 vots a favor, 115 en contra i 10 abstencions. Una de les polèmiques d'aquest apartat ha estat el vot en contra del PSOE a incloure mesures com la derogació de la reforma laboral -esmena presentada per EH Bildu-. També ha quedat fora de les conclusions l'impost a les grans fortunes que sí defensa el seu soci de coalició i que formacions com ERC o Més País havien presentat com a esmena.El text de Polítiques Socials ha estat el que menys suports ha obtingut i s'ha aprovat únicament amb el vot a favor del PSOE i d'Unides Podem. S'ha aprovat amb 155 vots a favor, 132 en contra i 5 abstencions. Un dels aspectes que més fricció ha generat ha estat el fet que deixa fora de les ajudes a les escoles concertades la qual cosa ha estat durament criticada per PP i Cs però també per formacions com JxCat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor